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Закон, порядок, государство

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"Теперь все тормозят": дорожный "сюрприз" ждет водителей в трафиковом районе Владивостока

"Теперь все тормозят": дорожный "сюрприз" ждет водителей в трафиковом районе Владивостока

Специалисты Центра организации дорожного движения и дорожной деятельности (ЦОДД) устанавливают новые светофорные головки на пешеходном переходе по адресу улицы Некрасовской, 50, чтобы заменить старые поврежденные светофоры.

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