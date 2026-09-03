Родителей в Одинцово просили дежурить в школьной столовой

В Одинцовской лингвистической гимназии возникла ситуация с привлечением родителей к работе в столовой.
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