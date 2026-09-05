Китайский Maybach на 517 сил. Voyah Taishan пытается во всем превосходить немцев

Выглядит как китайский ответ Maybach, но устроен иначе. Новый Voyah Taishan хочет быть богаче и лучше во всем: огромный салон с отдельными креслами второго ряда и 517 сил.
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