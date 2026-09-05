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Китайский Maybach на 517 сил. Voyah Taishan пытается во всем превосходить немцев

Китайский Maybach на 517 сил. Voyah Taishan пытается во всем превосходить немцев

Выглядит как китайский ответ Maybach, но устроен иначе. Новый Voyah Taishan хочет быть богаче и лучше во всем: огромный салон с отдельными креслами второго ряда и 517 сил.

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