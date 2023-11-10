Голливудские фильмы возвращаются! Когда ждать «Дюну», «Аватара» и «Властелина колец»

Забастовки в Голливуде официально закончились. Теперь, когда Гильдия киноактеров (SAG-AFTRA) объявила о сделке с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который представляет крупнейшие голливудские студии, актеры остались всего в одном шаге от возвращения к работе.