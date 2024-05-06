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Мостовой о 0:0 «Спартака»: «Главное — не проиграли. А для «Пари НН» любое очко — это победа»

«Спартак» владел преимуществом в этом матче. Думал, что они победят с минимальным счетом, но не получилось.

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