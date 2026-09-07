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"Великий диктатор". Почему в США запрещали антифашистскую пропаганду

"Великий диктатор". Почему в США запрещали антифашистскую пропаганду

10 сентября 1941 года группа американских сенаторов обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну и английской пропаганде в связи с показом фильма "Великий диктатор".

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