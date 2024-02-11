Песков: Западу повезло, что Карлсон не задавал Путину острых вопросов

Западной аудитории повезло, что журналист из США Такер Карлсон не стал задавать президенту РФ Владимиру Путину в ходе интервью слишком острые вопросы, так как в ответ прозвучали бы острые отповеди, это многим могло бы не понравиться.
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