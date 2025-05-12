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SPLETNIK

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Наоми Уоттс на прогулке с сыном Каем в Нью-Йорке

Наоми Уоттс на прогулке с сыном Каем в Нью-Йорке

56-летняя Наоми Уоттс прогулялась по Нью-Йорку вместе с 16-летним сыном Каем, а также отметила День матери в кругу семьи и поделилась архивными фото с детьми в честь праздника.

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