Огороды России до появления картошки. Что сажали и ели крестьяне до нее

Картофель сегодня кажется неотъемлемым компонентом в любом рационе, но это было не всегда так. Впервые этот корнеплод появился на полях российских губерний лишь в 1766 году, и, что любопытно, изначально у него было множество противников.
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