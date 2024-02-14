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Огороды России до появления картошки. Что сажали и ели крестьяне до нее

Огороды России до появления картошки. Что сажали и ели крестьяне до нее

Картофель сегодня кажется неотъемлемым компонентом в любом рационе, но это было не всегда так. Впервые этот корнеплод появился на полях российских губерний лишь в 1766 году, и, что любопытно, изначально у него было множество противников.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А где РЕПА????
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18 час.
Бендер Задунайский
Посадил дед репу , а Репа откинулся и пришил деда .
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14 час.

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