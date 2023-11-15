Сергунина: 24 ноября каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон

24 ноября на ВДНХ начнется зимний сезон. По традиции он стартует с открытия катка, который в этом году будет расположен на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии