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Происшествия

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В Пермском крае госавтоинспекторы Карагая оказали помощь автоледи с ребёнком, оставшимся без топлива на ночной трассе

Наряд ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Карагайский» предотвратил сложную дорожную ситуацию, обеспечив безопасность жительницы Пермского края и её несовершеннолетнего ребёнка.

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