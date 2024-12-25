Затонувшее в Средиземном море судно перевозило портовые краны для терминала во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря, ФедералПресс. Российский сухогруз Ursa Major, который затонул в международных водах Средиземного моря, транспортировал портовые краны массой по 380 тонн каждый для увеличения мощностей терминала во Владивостоке.
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