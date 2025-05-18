Самая высокоскоростная мобильная связь: Китай запустил сотовую связь 5G-A, которая за секунду закачает фильм Ольга БезродняяКитай стал первопроходцем в области мобильной связи, запустив первые сети стандарта 5G-A.
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