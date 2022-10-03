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Почти 30% изношенных теплосетей будут обогревать петербуржцев этой зимой

Почти 30% изношенных теплосетей будут обогревать петербуржцев этой зимой

Во вторник, 27 сентября, комитет по энергетике и инженерному обеспечению (КЭИО) отчитался перед петербуржцами о 100% готовности к отопительному сезону, при этом некоторые трубы, судя по официальным данным, могут не согласиться с этим тезисом.

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