Почти 30% изношенных теплосетей будут обогревать петербуржцев этой зимой

Во вторник, 27 сентября, комитет по энергетике и инженерному обеспечению (КЭИО) отчитался перед петербуржцами о 100% готовности к отопительному сезону, при этом некоторые трубы, судя по официальным данным, могут не согласиться с этим тезисом.