Игра «Спартака» в снегу, камбэк СКА, ничья «Сити» и «Ливерпуля», фиаско «Локо», осечка «Барсы», 1-е место «Арсенала» и другие новости

А знаете почему я так реагирую? Условного Абаскаля и например Литвинова за такие действия бы дисквалифицировали на 5 матчей. Хотя уверена, что игрок и тренер Спартака так бы точно не сделали. Не так они воспитаны по сравнению с этими персонажами. Что не отменяет проблем с судейством. Но обсуждаем мы не это. А поведение игрока и тренера Локо. Пусть скажут спасибо что неадекватный Глушенков без красной, как один из примеров. Почему об этом не вспоминают локомотивцы? То, что они упустили победу это только их проблема. И я надеюсь, что ЭСК умеет штрафовать не только игроков Спартака. Или мужество находится только в одном случае?

Лена Мисько

Дзюба сообщил (https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1984624_Artem_Dzuba_Ja_s_vami_zhurnalistami_zakonchil), что закончил с журналистами. Но это не так Очевидно, форвард "Локомотива" имел в виду, что прекратил общение с журналистами. Но это, конечно, не так. Артем всегда любил поговорить. Даже из его минутного флеша всегда можно было сделать несколько заголовков. Таким умением в нашем футболе обладает (обладал?) только Леонид Федун. Сейчас Артем пытается выбрать себе новый образ, но не получается. Натура берет свое и пройти молча по смешанной зоне зачастую не удается. Так еще со времен "Спартака" повелось. "Пусть говорит наш тренеришка" - одно из самых емких интервью в смешанной зоне в истории нашего футбола. Записал его на видео начинающий репортер "Советского спорта" Дима Егоров, кстати. И Дзюба продолжает в том же духе. То сказанет про Сергея Семака, что не знает, кто это. То сообщит что журналисты ему по боку. Но - скажет же, не промолчит. А это значит, что новость есть, заголовок есть, цитирование есть. Все бы так заканчивали, Артем!