Проверьте, насколько вы на самом деле остроумны, с помощью всего 10 вопросов

Ум хорошо, а острый ум лучше! А ваш ум лучший? Проверьте! фото: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)Если остроумметра нет в проекте даже у британских ученых, это не значит, что остроумие нечем измерить! Сделайте это прямо сейчас с помощью строго научного метода — вопросов смешной и популярной в народе телепрограммы «Сто к одному».