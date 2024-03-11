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Проверьте, насколько вы на самом деле остроумны, с помощью всего 10 вопросов

Проверьте, насколько вы на самом деле остроумны, с помощью всего 10 вопросов

Ум хорошо, а острый ум лучше! А ваш ум лучший? Проверьте! фото: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)Если остроумметра нет в проекте даже у британских ученых, это не значит, что остроумие нечем измерить! Сделайте это прямо сейчас с помощью строго научного метода — вопросов смешной и популярной в народе телепрограммы «Сто к одному».

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