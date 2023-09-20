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Чжухай (ATP). Первый круг. Веселы сыграет с Харрисом

Сетка турнира здесь. Huafa Properties Zhuhai Championships Чжухай, Китай 20 – 26 сентября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 981 785 долларов Открытые корты, хард Первый круг Ллойд Харрис (ЮАР)  Иржи Веселы (Чехия) Дата проведения 20 сентября, 09.

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