📝 В Крыму издали брошюру к открытию фестиваля «Великое русское слово» Она называется «Русский язык — наша гордость».
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📝 В Крыму издали брошюру к открытию фестиваля «Великое русское слово» Она называется «Русский язык — наша гордость».