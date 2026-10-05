"Рубрика с анекдотами": Захарова высмеяла статью FT о переброске войск Эстонии

Дипломат предложила британскому изданию перенять опыт «Комсомольской правды».Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала публикацию Financial Times о том, что Эстония активно перебрасывает войска к границам России.
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