Рубио: ситуация на Украине не идёт к завершению конфликта

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сосредоточен на прекращении конфликта на Украине, хотя текущие тенденции указывают на обратное.
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