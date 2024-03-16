Глава Broadcom: изменения в политике VMware вызывают беспокойство у клиентов и парт...

Глава Broadcom: изменения в политике VMware вызывают беспокойство у клиентов и партнёровГенеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan), по сообщению The Register, дал комментарии по поводу новой политики, реализуемой в отношении бизнеса VMware.
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