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Царьград

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Елизавета Долженкова стала матерью и рассказала о выписке из роддома

Елизавета Долженкова стала матерью и рассказала о выписке из роддома

Елизавета Долженкова впервые стала мамой, родив сына в Москве. Имя отца пока скрывается. На видео с выписки видно, как артистка не сдерживает слез от счастья.

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