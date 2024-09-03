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Запад обещает «наказать» Монголию из-за визита Владимира Путина

Запад обещает «наказать» Монголию из-за визита Владимира Путина

 Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Согласно публикации в авторитетном издании Politico, Международный уголовный суд (МУС) может привлечь Монголию к ответственности за отказ выполнять свои обязательства по аресту российского президента Владимира Путина во время его визита в эту страну.

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