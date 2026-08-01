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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Для Петросян приоритетом при выборе нового тренера является работа в Москве (Матч ТВ)

Для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян  приоритетом при выборе нового тренера является проведение тренировок в Москве, сообщает «Матч ТВ».

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