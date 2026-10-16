Дочь звезды сериала «Татьянин день» Кирилла Сафонова снялась в бикини. Модель, актриса Анастасия Сафонова позировала в черном купальнике в велнес-центре с оранжереей и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).