В Смоленске педагоги могут стать участниками телешоу «Классная тема!»

С 3 апреля стартовал всероссийский отбор участников четвёртого сезона телешоу «Классная тема!», организованный телеканалом «Россия» и Министерством просвещения России в партнёрстве с компанией VK К участию приглашаются учителя из всех регионов страны, в том числе и из Смоленской области, преподающие физику, химию, математику, биологию, географию, историю, русский язык и литературу.