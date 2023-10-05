Советы от Марии

— Мой муж, водитель с большим стажем, недавно сбил на дороге лося. Пока оформляли происшествие, муж пытался выяснить размер штрафа, и ему назвали невероятно высокую сумму — до 200 тысяч рублей! Но ведь животное само выскочило на дорогу, неужели нашей семье теперь за это придется платить такие деньги? Ольга Михайловна Г.