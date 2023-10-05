Советы от Марии

— Мой муж, водитель с большим стажем, недавно сбил на дороге лося. Пока оформляли происшествие, муж пытался выяснить размер штрафа, и ему назвали невероятно высокую сумму — до 200 тысяч рублей! Но ведь животное само выскочило на дорогу, неужели нашей семье теперь за это придется платить такие деньги? Ольга Михайловна Г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии