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48% – вероятность того, что «Тоттенхэм» попадет в топ-6 по итогам АПЛ-2026/27. В прошлом сезоне «шпоры» финишировали на 17-м месте

Букмекеры оценили перспективы «Тоттенхэм» в новом сезоне АПЛ. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «шпоры» финишировали на 17-м месте – в двух очках от зоны вылета.

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