Крым засыпало апрельским снегом, за одни сутки выросли сугробы высотой в несколько сантиметров. На Крым обрушились сильные снегопады с дождем На полуостров практически вернулась зима, правда температура сохранилась выше ноля, поэтому снег продержится недолго.