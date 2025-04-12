Крым засыпало апрельским снегом, за одни сутки выросли сугробы высотой в несколько сантиметров. На Крым обрушились сильные снегопады с дождем На полуостров практически вернулась зима, правда температура сохранилась выше ноля, поэтому снег продержится недолго.
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