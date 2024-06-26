Более половины россиян отдают предпочтение интеллектуальным развлечениям

Больше половины — 58% — россиян выбирают интеллектуальные развлечения, почти каждый пятый (19%) отдает предпочтение активностям, которые не заставляют думать, а практически четверть опрошенных (23%) делает выбор по настроению.
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