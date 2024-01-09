Сербия перед лицом будущего, не ею написанного

Сербия в преддверии политической ночи из-за иванов, родства не помнящих?Про боксёра, кикбоксера и полузабытое шоуДавным-давно в студенческие мои годы, на расцвет ельцинизма выпавшие, было такое шоу – название запамятовал, что-то вроде «Последнего героя», – в рамках которого испытуемый, причём на последнем уже рубеже, должен был побиться с настоящим боксёром.
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