Нижегородские общественники рассказали, как помогают беременным женщинам

Помочь беременной женщине в кризисной ситуации сделать выбор в пользу рождения – этой задачей в Нижегородской области с 2018 года занимается автономная некоммерческая организация «Центр помощи семье и детям «Ярослава».
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