Шахматы и подиум: супермодель с серьезным хобби

Быть профессиональной моделью, щеголять по подиуму в нижнем белье и заниматься политикой? Разъезжать по миру, показывая самые откровенные наряды, становиться лицом известного бренда парфюмов и при этом побеждать на турнирах по шахматам? Такое кажется невероятным в наших реалиях, однако именно так и обстоят дела у Кармен Касс – второй самой высокооплачиваемой модели в мире.