Офицер 810-й бригады морской пехоты с позывным Боцман 7 февраля рассказал «Известиям» подробности сорвавшейся контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на недавно потерянные ими села Черкасская Конопелька и Уланок в курском приграничье.
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