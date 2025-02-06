Пехотинец рассказал подробности контратаки ВСУ в приграничье Курской области

Офицер 810-й бригады морской пехоты с позывным Боцман 7 февраля рассказал «Известиям» подробности сорвавшейся контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на недавно потерянные ими села Черкасская Конопелька и Уланок в курском приграничье.