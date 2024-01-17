Святая вода на Крещение 2024: когда набирать, как использовать, от чего она спасет

Православные христиане ежегодно празднуют Крещение Господне 19 января. Этот день посвящен воспоминанию евангельского события о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах священной реки Иордан.
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