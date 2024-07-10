Кущ: РФ сделала беспроигрышный ход, поддержав членство Индии в Совбезе ООН

Украинский аналитик Алексей Кущ назвал «беспроигрышный» ход президента России Владимира Путина. Речь идет о поддержке Россией кандидатуры Индии в постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных наций (СБ ООН).
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