Два человека погибли в результате съезда «Лады» в кювет в Алексеевском районе РТ

На автодороге Алексеевское – Билярск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура РТ. По предварительным данным, сегодня около 6:30 на 14-м километре автодороги Алексеевское – Билярск водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
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