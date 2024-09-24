Два человека погибли в результате съезда «Лады» в кювет в Алексеевском районе РТ

На автодороге Алексеевское – Билярск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура РТ. По предварительным данным, сегодня около 6:30 на 14-м километре автодороги Алексеевское – Билярск водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.