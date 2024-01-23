"Алло, мы ищем идиотов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки "русских шпионов"

ЦРУшники склепали второсортный социальный ролик, вызывающий при просмотре только испанский стыд. Мало того, что в нём "ляп на ляпе", так еще и опубликовали его в западной соцсети X (запрещена и заблокирована в РФ).
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