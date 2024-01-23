Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

284 подписчика

Свежие комментарии

  • анна
    а что тут удивительного я понять не могу? как с луны свалились. в россии этим давно занимаются тысячи девушек. непоня...Блогерша продала ...
  • пислякова ирина
    мы с мужем уже 22года и все было замечательно, но тут стала замечать что он пропадает и не дает читать смс прячет от ...Мужчины и женщины...

"Алло, мы ищем идиотов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки "русских шпионов"

"Алло, мы ищем идиотов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки "русских шпионов"

ЦРУшники склепали второсортный социальный ролик, вызывающий при просмотре только испанский стыд. Мало того, что в нём "ляп на ляпе", так еще и опубликовали его в западной соцсети X (запрещена и заблокирована в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх