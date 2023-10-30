«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выезде

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. В составе «Кавальерс» форвард тогда набрал 25 очков, 6 подборов и 9 передач Спустя ровно 20 лет – 29 октября 2023 года – Джеймс снова сыграл против «Кингз» на выезде.
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