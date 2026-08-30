Блогер из Чехии пытался спровоцировать россиян велосипедом «Украина», но никто его не заметил

Блогер из Чехии решил, что он неуловимый шпион и «тайно», пройдя все паспортные контроли на границе, приехал на Красную площадь на советском велосипеде «Украина».
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У нас транспорт - это просто транспорт.
Он мог бы прокатиться на лисапете "Диамант" от Зигмар-Шенау образца 1936 года, состоявшем на оснащении самокатных частей вермахта. Всё равно был бы живой и непотресканный. А вот если бы он при этом с седла громогласно славил фигурабля с косой чёлкой и квадратными усиками, то мяли бы его, а не лисапет.
Что у них сегодня с башкой? Что за мода пошла - нас провоцировать? Мы ж запоминаем. Когда всё устаканится - кому-то отрыгнётся...