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ИА Регнум

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Блогер из Чехии пытался спровоцировать россиян велосипедом «Украина», но никто его не заметил

Блогер из Чехии пытался спровоцировать россиян велосипедом «Украина», но никто его не заметил

Блогер из Чехии решил, что он неуловимый шпион и «тайно», пройдя все паспортные контроли на границе, приехал на Красную площадь на советском велосипеде «Украина».

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Новый комментарий от пользователя
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Виктор Луговой

У нас транспорт - это просто транспорт.
Он мог бы прокатиться на лисапете "Диамант" от Зигмар-Шенау образца 1936 года, состоявшем на оснащении самокатных частей вермахта. Всё равно был бы живой и непотресканный. А вот если бы он при этом с седла громогласно славил фигурабля с косой чёлкой и квадратными усиками, то мяли бы его, а не лисапет.
Что у них сегодня с башкой? Что за мода пошла - нас провоцировать? Мы ж запоминаем. Когда всё устаканится - кому-то отрыгнётся...