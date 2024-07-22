Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Критикует «Русскую общину» и защищает мигрантов. Кто такая на самом деле Юлия Витязева из команды Соловьева?

Критикует «Русскую общину» и защищает мигрантов. Кто такая на самом деле Юлия Витязева из команды Соловьева?

Журналистка и блогер Юлия Витязева столкнулась с волной негатива после критики «Русской общины». Что вообще о ней известно? Кто выступил против Юлии Витязевой Ведущая «Соловьев LIVE» Юлия Витязева (настоящая фамилия Лозанова) оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала членов «Русской общины», обвинив их в шовинизме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх