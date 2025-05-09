БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Наведу порядок за 3 дня» – Губерниев рвётся к власти в Федерации лыжных гонок России

«Наведу порядок за 3 дня» – Губерниев рвётся к власти в Федерации лыжных гонок России

  В российском спорте творится что-то нехорошее… Дмитрий Губерниев, который в последнее время ассоциируется исключительно с разнообразными скандалами и жёстким неприятием российской политики, вдруг заявил о том, что он намерен возглавить одну и серьёзнейших спортивных федераций нашей страны – Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

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Комментарии
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ШКИПЕР
Опаньки ещё один Трамп выискался. Мудозвон .
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14 час.
GD
Gennady Domnenko
Какая же у этого Губерниева мерзкая рожа. И посткпки...
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8 час.
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