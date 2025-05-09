«Наведу порядок за 3 дня» – Губерниев рвётся к власти в Федерации лыжных гонок России

В российском спорте творится что-то нехорошее… Дмитрий Губерниев, который в последнее время ассоциируется исключительно с разнообразными скандалами и жёстким неприятием российской политики, вдруг заявил о том, что он намерен возглавить одну и серьёзнейших спортивных федераций нашей страны – Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).
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