Тарифы ЖКХ летом 2025 года проиндексируют в среднем на 11,9%

А нельзя ли все это оплатить взаимозачетом с ренты за недра

ВР

Вера Роднова

Может оплата будет за счет олигархов, которые незаконно своровали заводы,которые строили Советские люди и теперь живут припеваючи.А мы платим за все. Пенсии поднимут на 7,3 % а ЖКХ на 11% . Когда этот бардак закончится?