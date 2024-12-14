Летом 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) будут увеличены в среднем на 11,9% по всей стране.
Тарифы ЖКХ летом 2025 года проиндексируют в среднем на 11,9%
Комментарии
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Вова Рябов
На сколько поднимут пенсии и ЗП в стране?
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18 час.
ВР
Вова Рябов
А нельзя ли все это оплатить взаимозачетом с ренты за недра
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18 час.
ВР
Вера Роднова
Может оплата будет за счет олигархов, которые незаконно своровали заводы,которые строили Советские люди и теперь живут припеваючи.А мы платим за все. Пенсии поднимут на 7,3 % а ЖКХ на 11% . Когда этот бардак закончится?
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17 час.
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