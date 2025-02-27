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Перечислены три российских округа, где установятся низкие температуры

Перечислены три российских округа, где установятся низкие температуры

Вильфанд: температура ниже нормы ожидается в трех российских округах Температура ниже нормы будет фиксироваться на юге европейской части России, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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