Перечислены три российских округа, где установятся низкие температуры

Вильфанд: температура ниже нормы ожидается в трех российских округах Температура ниже нормы будет фиксироваться на юге европейской части России, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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