10 аксессуаров для питомцев, которые значительно упростят жизнь их владельцам

Аксессуары для питомцев могут обеспечить комфорт не только им, но и людям. Да еще и развлекут четвероногого друга, когда хозяину некогда! Некоторые из современных зоотоваров настолько продуманы, что диву даешься.
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