Waste Of The Day: $79M To Not Work Authored by Jeremy Portnoy via RealClearInvestigations, Contractors working for the State of Illinois took a 470,000-hour paid lunch break on taxpayers' dime.
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