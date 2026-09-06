Zero Hedge
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Zero Hedge

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Waste Of The Day: $79M To Not Work

Waste Of The Day: $79M To Not Work

Waste Of The Day: $79M To Not Work Authored by Jeremy Portnoy via RealClearInvestigations, Contractors working for the State of Illinois took a 470,000-hour paid lunch break on taxpayers' dime.

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