Энергодар из-за атаки ВСУ остался без газоснабжения

Энергодар остался без газа после ночных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
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