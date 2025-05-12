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Спички - не игрушка

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«Француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули»

«Француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули»

Интернет-пользователи бурно обсуждают (далеко не только у нас - волна нарастает и на Западе) примечательное коротюсенькое видео, снятое в субботу и опубликованное 11 мая одним из крупнейших международных информагентств Associated Press.

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