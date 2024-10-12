Что будет, если долго сидеть: 5 опасных последствий

Сегодня все говорят о беде сидячего образа жизни. А в чем эта беда? Что будет если долго сидеть? Как именно это отразится на организме? Современный мир — это сидячая работа, комфортные диваны и бесконечные потоки информации, доступные с экрана.
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