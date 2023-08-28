Министр Сийярто: Венгрия ещё не договорилась со Швецией по вступлению в НАТО

Венгерские власти пока не смогли договориться со шведской стороной по вопросам, касающихся вступления Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World.
Венгерские власти пока не смогли договориться со шведской стороной по вопросам, касающихся вступления Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World.
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