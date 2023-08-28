smi.today

4 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ у несовершеннолетних, управляющих электросамокатами, несущимися на бешеной скорости?!! В СУББОТ...В Госдуме пообеща...
  • лина любимцева
    Холодильник взорвался?СК РФ прервал мол...
  • Юрий Ярмоленко
    Чё за пидор написалВсех, у кого есть...

Министр Сийярто: Венгрия ещё не договорилась со Швецией по вступлению в НАТО

Министр Сийярто: Венгрия ещё не договорилась со Швецией по вступлению в НАТО

Венгерские власти пока не смогли договориться со шведской стороной по вопросам, касающихся вступления Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх